Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Росія програла ще $5 млрд у справі ЮКОСу
Росія програла ще $5 млрд у справі ЮКОСу
ГоловнаПраво

Троє злочинців, які напали на офіс у Харкові та забрали $1,2 млн, предстануть перед судом

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 15-ти років в’язниці.

Фото з місця затримання
Фото: Нацполіція
Фото з місця затримання

Трьох учасників злочинного угруповання, які у вересні минулого року напали на офіс у Харкові та заволоділи 1,2 млн доларів США, судитимуть за розбій та бандитизм.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Подія сталася 2 вересня минулого року. Нападники проникли в офісне приміщення одного з харківських підприємств, забрали гроші та інші матеріальні цінності і зникли. При цьому їхні дії супроводжувалися насильством щодо директора компанії.

Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до вчинення розбою. Серед них – двоє раніше засуджених харків’ян. За їх плечима - вчинення вбивства, викрадення людини, розбій та інші майнові злочини. Організатора злочину затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні розбою.

У січні цього року під час проведення додаткових обшуків за місцями проживання двох спільників організатора правоохоронці вилучили: реєстраційні документи на шість квартир, коштовні побутові предмети на 400 тис. грн, зброю різних видів та готівку. 

Нацполіція
Фото: Фото з місця затримання
Нацполіція

Фото з місця затримання
Фото: Нацполіція
Фото з місця затримання

Фото з місця затримання
Фото: Нацполіція
Фото з місця затримання

Одному з учасників угруповання повідомили про підозру та помістили під варту без права внесення застави. Третього спільника затримали у травні цього року в Чернігові, де він переховувався від слідства. Наразі він також перебуває під вартою.

Наразі досудове розслідування у справі завершене, обвинувальні акти щодо організатора та двох учасників злочинного угруповання скеровано до суду.

Зловмисників судитимуть за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм) та ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України.

За скоєне їм може загрожувати до 15-ти років в’язниці.

Нагадаємо, напередодні поліція Київщини затримала особливо небезпечну розбійну банду "Сенсея", учасники якої за чотири роки скоїли 20 розбійних нападів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також