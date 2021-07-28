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У поліції пояснили догани поліцейським, які затримали нардепа Брагара

Правоохоронці наголосили, що догани отримані не через факт затримки депутата. 

У поліції пояснили догани поліцейським, які затримали нардепа Брагара
Євген Брагар
Фото: facebook.com/yvbragar

Поліцейські, які зупинили нардепа "Слуги народу" Євгенія Брагара, отримали догани за невключені нагрудні камери, а не через сам факт затримання депутат. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції України в Facebook.

"Патрульних, які нещодавно у Києві зупинили одного з народних депутатів, притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани не через зупинку та перевірку водія, якого вони запідозрили в керуванні у стані сп’яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції та не увімкнули нагрудні камери", – запевнили правоохоронці. 

У поліції додали, що патрульні за законом мають право та зобов’язані попереджати й фіксувати порушення правил дорожнього руху, зокрема, таке серйозне порушення, як керування у стані сп’яніння.

Нагадаємо, що Брагар, якого поліція запідозрила в керуванні авто у стані наркотичного сп’яніння, заявив, що патрульні вимагали в нього хабар. Народний обранець також опублікував результати тесту на наркотики, який він зробив з власної ініціативи. За його словами, тест негативний.

Після інциденту Нацполіція відсторонила від посади поліцейських, які зупинили автомобіль Брагара, і їхніх керівників на час службового розслідування. Згодом поліція оголосила догану двом патрульним, що зупинили автомобіль депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Євгенія Брагара. Їхнього начальника - командира роти понизили на посаді. 

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