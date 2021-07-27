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Новий очільник МВС обіцяє посилити контроль за великоваговим транспортом

Мета - якнайдовше зберегти оновлені українські дороги в хорошому стані.

Новий очільник МВС обіцяє посилити контроль за великоваговим транспортом
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Новопризначений голова МВС Денис Монастирський вважає, що в Україні має бути посилений контроль за великогабаритним та великоваговим транспортом.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, ця тема піднімалася під час зустрічі голови МВС з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

За словами Монастирського, наразі дороги в Україні зазнають трансформації.

“Є завдання: якнайдовше зберегти в хорошому стані оновлені українські дороги. І для цього особливо актуальним є посилення контролю за великогабаритним та великоваговим транспортом”, - заявив очільник МВС.

Зазначається, що сторони, серед іншого, обговорили шляхи співпраці у посиленні відповідальності за перевантаження транспортом доріг.

“Набираємо обертів і працюємо разом з Міністерством інфраструктури над аудитом  вже діючої системи габаритно-вагового контролю та взаємодіємо під час запуску нових об’єктів”, - сказав глава МВС.

Нагадаємо, до кінця поточного року на дорогах України заплановано встановити понад 100 WIM-комплексів зважування транспорту.

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