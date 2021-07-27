Суд відмовився відпустити Антоненка під особисте зобов’язання

Обвинувачений у вбивстві Павла Шеремета залишається під домашнім арештом.

Шевченківський районний суд Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка, якого обвинувачують в убивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це йшлося на засіданні суду, трансляцію якого провела Судова влада.

Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, 27 липня, залишивши без задоволення клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобовʼязання.

До розгляду цього клопотання суд продовжував розгляд справи по суті обвинувачення трьох фігурантів справи.

Наступне судове засідання, згідно з раніше затвердженим графіком, призначене на 11:00 2 серпня.

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій знаходився Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці після вибуху.

Про підозру було повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою. Апеляційний суд неодноразово залишав чинним запобіжний захід для Антоненка. 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто стоїть за злочином, однак не виключає, що до вбивства причетна контррозвідка СБУ.