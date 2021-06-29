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Справа Шеремета: суд продовжив Кузьменко та Дугарь запобіжні заходи

Суд відхилив клопотання адвокатів.

Справа Шеремета: суд продовжив Кузьменко та Дугарь запобіжні заходи
Фото: Lb.ua

Шевченківський районний суд Києва на два місяці продовжив запобіжні заходи фігуранткам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор просив продовжити запобіжний захід для Юлії Кузьменко у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці із покладеними обов’язками - це заборона виїжджати за кордон та одягнути електронний браслет.

Щодо Яни Дугарь, то прокурор просив продовжити процесуальні обов’язки на 2 місяці. Захисник підозрюваної просив відмовити в обранні такого запобіжного заходу.

Адвокат Кузьменко просив взяти на поруки Юлію Кузьменко і скасовувати цілодобовий домашній арешт, дозволити пересуватися у Києві та Київській області.

Утім, суд задовольнив прохання прокурорів та продовжив Кузьменко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці. Яні Дугар також продовжили процесуальні обов’язки.

Нагадаємо, 22 червня суд на два місяці продовжив домашній арешт фігуранту справи музиканту та військовому Андрію Антоненку.

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