Рада ухвалила закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Це перший проєкт із так званого пакету судової реформи.

Верховна Рада закінчила розгляд більше 500 поправок до законопроєкту №3711-д, який стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Це перший законопроєкт так званого пакету судової реформи.

За проголосували 293 депутати, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

У пресслужбі парламенту зазначили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України. ВККС має складатися з 16 членів, вісім із яких мають бути суддями чи суддями у відставці. Комісія є повноважною у складі принаймні з 11 осіб.

У разі закінчення строку повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внаслідок чого Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважатиметься неповноважною, такий член Комісії продовжує виконувати свої повноваження до дня призначення на його посаду іншої особи, але не більше трьох місяців.

Згідно із Законом, "членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років та відповідає критеріям доброчесності і професійної компетентності. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має дотримуватися політичної нейтральності, не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності".

Законом встановлено чіткі строки внесення пропозицій щодо кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, її формування, визначено вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права та обов'язки її членів.

Законом визначено порядок проведення конкурсу та призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та вдосконалено порядок організації роботи та засідань ВККС.

Законом виключено статтю 28-1 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" щодо створення та діяльності Комісії з питань доброчесності та етики, а також вилучено ряд положень розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №193-IX, які визнані Конституційним Судом України такими, що суперечать Конституції України.

Законом встановлено загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя після отримання консультативних висновків від Державної судової адміністрації України та Пленуму Верховного Суду (для визначення кількості суддів Верховного Суду), встановлено, що максимальна кількість суддів Верховного Суду не може перевищувати двохсот суддів.

З метою забезпечення першочергових заходів із реформи органів прокуратури внесено зміни, що пов'язані зі зміною назв регіональних прокуратур на обласні прокуратури.

Цей законопроєкт у першому читанні ухвалили в березні. Перед слуханням до другого читання посольство США і представництво Євросоюзу в Україні оприлюднили спільну заяву із підкресленням необхідності незалежності комісій, які проводять конкурсні відбори.