Між народними депутатами "Слуги народу" Миколою Тищенком та Олександром Куницьким відбулася сутичка в їдальні Верховної Ради.

Відео із назвою "Коля Тищенко быкует в Верховной Раде" Куницький оприлюднив у YouTube. За словами депутата, причиною конфлікту нібито став законопроєкт про автоматичну пролонгацію дипломів моряків, який сьогодні розглядатимуть на позачерговому засіданні. Профільний комітет, до складу якого входить Тищенко, за словами Куницького, не хотів підтримувати цей документ.

"Вранці в їдальні Верховної Ради я зустрів Миколу Тищенка, який у своїй манері неадекватній почав висловлювати претензії щодо статті про моряків, яку нібито я замовив проти нього", - заявив депутат.

Після цього Тищенко, за словами його колеги, нібито напав на нього.

"Вибив телефон із рук, почав буцати його ногами, повалив мене на землю, почав нападати, не знаю, що хотів зробити. Складно зрозуміти", - заявив Куницький.

Помічниця Миколи Тищенка в коментарі LB.ua повідомила, що "жодної бійки не було".

"Куницький підійшов у їдальні і почав знімати, ставив дивні запитання. Микола попросив прибрати телефон. Після того, як Куницький відреагував, Микола обережно відвів у бік телефон і порекомендував колезі на роботі займатися парламентською дільністю", - зазначила помічниця.

На відео, оприлюдненому Куницьким, видно, як Тищенко махнув рукою в бік свого колеги, після чого зникло зображення відео, але залишився звук. Після цього Тищенко пішов, за ним послідував Куницький. Тищенко попросив не переслідувати його і також почав записувати відео.

Глава партії Олександр Корнієнко повідомив журналістам, що "бачив окремо і Тищенка, і Куницького. Але не виглядають вони як побиті".

"Вони вже дорослі хлопці, думаю, їм є, кому поскаржитися", - зазначив він.

Запитання LB.ua про те, чи буде реакція партії і фракції, Корнієнко залишив без відповіді.

Зазначимо, що і Тищенко, і Куницький фігурували в журналістських розслідуваннях. 28 червня Bihus.info оприлюднили нове розслідування, яке пояснює, "звідки у депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка та його родичів гроші на багатомільйонні будівельні проєкти та чому у фракції терплять витівки нардепа".

А в липні 2020 року "Схеми" встановили, що Олександр Куницький використовує депутатський мандат "слуги народу" в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками. А саме – Куницький як депутат допомагав просувати інтереси "Автоентерпрайз" – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.