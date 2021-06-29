Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зателефонував футболістам збірної України напередодні матчу зі збірною Швеції.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з днем народження Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", - написав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, суперником збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 буде збірна Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго, на стадіоні "Хемпден Парк". Початок гри о 22:00.

Матч буде транслюватися на загальнодоступному телеканалі "Україна" і на профільному "Футбол 1". Крім того, матч буде доступний в інтернеті на платформах, які з ними співпрацюють: MEGOGO, Oll.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV, Воля ТБ тощо.

Раніше Зеленський також записав відеозвернення до збірної і закликав українців долучитися до флешмобу.