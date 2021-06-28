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Іспанія вийшла у чвертьфінал Євро-2020 після 5:3 з Хорватією

Командам знадобився додатковий час, щоб визначити переможця.

Збірна Іспанії вийшла у чвертьфінал Євро-2020, обігравши з рахунком 5:3 збірну Хорватії.

Іспанці першими пропустили гол - курйозний м'яч у власні ворота з середини поля забив півзахисник Педрі.

Після цього збірна Іспанії забила три голи і до 88 хвилини матчу вела з рахунком 3:1. За час, що залишився, хорватам вдалося здійснити майже неймовірне, зрівнявши рахунок.

Проте вже під час першого екстратайму Іспанія забила ще двічі, забезпечивши собі вихід у наступну стадію турніру.

Автор переможного голу Альваро Мората
Фото: EPA/UPG
Автор переможного голу Альваро Мората

У чвертьфіналі Іспанія зіграє або з діючим чемпіоном світу командою Франції, або зі збірною Швейцарії. Матч відбудеться 2 липня.

Раніше місце у чвертьфіналі Євро-2020 вже забезпечили собі Бельгія і Італія (гратимуть 2 липня), Чехія та Данія (гратимуть 3 липня). 

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