Іспанія вийшла у чвертьфінал Євро-2020 після 5:3 з Хорватією

Збірна Іспанії вийшла у чвертьфінал Євро-2020, обігравши з рахунком 5:3 збірну Хорватії.

Іспанці першими пропустили гол - курйозний м'яч у власні ворота з середини поля забив півзахисник Педрі.

Після цього збірна Іспанії забила три голи і до 88 хвилини матчу вела з рахунком 3:1. За час, що залишився, хорватам вдалося здійснити майже неймовірне, зрівнявши рахунок.

Проте вже під час першого екстратайму Іспанія забила ще двічі, забезпечивши собі вихід у наступну стадію турніру.

Фото: EPA/UPG Автор переможного голу Альваро Мората

У чвертьфіналі Іспанія зіграє або з діючим чемпіоном світу командою Франції, або зі збірною Швейцарії. Матч відбудеться 2 липня.

Раніше місце у чвертьфіналі Євро-2020 вже забезпечили собі Бельгія і Італія (гратимуть 2 липня), Чехія та Данія (гратимуть 3 липня).