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Ломаченко тріумфально повернувся в ринг

Українець нокаутував Накатані.

Василь Ломаченко
Фото: EPA/UPG
Василь Ломаченко

На арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, Невада (США) відбувся поєдинок між ексчемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василем Ломаченко (15-2, 11 КО) і японцем Масаєсі Накатані (20-2, 13 KO).

Бій завершився в 9-му раунді технічним нокаутом від Ломаченка.

Українець домінував протягом усього поєдинку.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Глядачі скучили за якісним боксом і Ломаченко задовольнив їх очікування.

Велика різниця в зрості - 170 см проти 182-х - не вберегла японця від постійно проникаючихь ударів Василя, в основному в голову.

Масаесі зробив акцент на удари по корпусу, але його тактика не спрацювала.

Побувавши в нокдауні в 5 раунді, на другу половину поєдинку головним завданням Накатани стала боротьба за виживання. Але, Ломаченко не надав йому такої можливості.

У 9-му раунді українець продемонстрував в рингу абсолютне домінування, що змусило рефері зупинити поєдинок.

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