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Top Rank санкціонувала бій Ломаченко - Накатані

Поєдинок відбудеться 26 червня.

Василь Ломаченко
Фото: Boxing Scene.
Василь Ломаченко
Ексчемпіон світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) проведе свій наступний бій проти японця Масайосі Накатані (19-1, 13 KO). Промоутерська організація Top Rank офіційно оголосила дату проведення бою.

Бій відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, Невада (США). Трансляція запланована на телеканалі ESPN.

Востаннє Ломаченко виходив у ринг 18 жовтня минулого року, коли поступився в бою за звання абсолютного чемпіона світу американцеві Теофімо Лопесу.

Його майбутній суперник у кінці минулого року технічним нокаутом переміг пуерториканця Фелікса Вердехо.

Ломаченка з Накатані в професійній кар'єрі об'єднує той факт, що і українець, і японець програли лише раз - Лопесу.

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