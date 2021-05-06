Top Rank санкціонувала бій Ломаченко - Накатані

#RamirezTaylor is 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩 of a big run at @VirginHotelsLV:— Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2021
🥊🔥 JUNE 12 - #StevensonNakathila - ESPN & ESPN+
🥊🔥 JUNE 19 - #InoueDasmarinas 👑👑 - ESPN & ESPN+
🥊🔥 JUNE 26 - #LomaNakatani - Exclusively on ESPN+ pic.twitter.com/DB3x0OKpaB
Бій відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, Невада (США). Трансляція запланована на телеканалі ESPN.
Востаннє Ломаченко виходив у ринг 18 жовтня минулого року, коли поступився в бою за звання абсолютного чемпіона світу американцеві Теофімо Лопесу.
Його майбутній суперник у кінці минулого року технічним нокаутом переміг пуерториканця Фелікса Вердехо.
Ломаченка з Накатані в професійній кар'єрі об'єднує той факт, що і українець, і японець програли лише раз - Лопесу.