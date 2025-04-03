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Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа

Європа хоче переговорів та готує відповідь.

Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Узбекистану виступила із заявою у відповідь на запровадження Сполученими Штатами мита у 20% на європейські товари

За її словами в етері Європейського мовного сервісу, адміністрація Дональда Трампа завдала великого удару по світовій економіці, який "матиме величезні негативні наслідки для мільйонів людей". Європейський Союз шкодує про таке рішення.

На думку фон дер Ляєн, великі та малі бізнеси "постраждають вже в перший день набуття тарифами чинності". Очільниця Єврокомісії наголосила, що не вважає мита, які призводять до неминучого підняття цін, дієвим засобом боротьби з несправедливістю у глобальній торгівлі. 

ЄС "готовий відповідати і вже фіналізує перший пакет контрзаходів". Проте у Брюсселі вважають, що не пізно вирішити суперечливі питання шляхом переговорів, "усуваючи перепони, а не встановлюючи їх". 

Фон дер Ляєн запевнила, що Єврокомісія тісно співпрацюватиме з галузями, які зазнають збитків через американські тарифи, і пообіцяла, що "ЄС матиме все потрібне, щоб пройти через цей шторм".  

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