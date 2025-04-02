Defense News: міністр оборони США Піт Хегсет пропустить “Рамштайн”

Це перший раз, коли коаліція збиратиметься без участі міністра оборони США.

Міністр оборони США Піт Хегсет пропустить зустріч у форматі “Рамштайн”, яка відбудеться 11 квітня в Брюсселі під головуванням Німеччини та Великобританії.

Про це повідомляє видання Defense News з посиланням на європейських чиновників та офіційного представника США.

Зазначається, що це перший раз, коли коаліція збиратиметься без участі міністра оборони США. Хегсет був присутній на останній зустрічі в лютому, коли він став першим міністром оборони США за 26 зустрічей коаліції, який не очолював її.

За словами американського чиновника, Хегсет не приєднається особисто і не очікується, що він приєднається віртуально. Очікується, що Пентагон навряд чи надішле високопоставлених представників, які зазвичай приєднуються до міністра в таких поїздках.

“Сполучені Штати все ще оцінюють, як їхні офіційні особи братимуть участь у різних форумах, які підтримують Україну, включно з тими, які допомагають керувати безпековою допомогою та навчанням”, - йдеться у повідомленні.