ЄС готує пакет заходів підтримки для секторів економіки, які можуть найбільше постраждати через мита Трампа

Наразі блок не буде вживати негайні заходи на дії Штатів, оскільки потрібен час оцінити наслідки рішення Трампа.

Європейський Союз готує пакет можливих надзвичайних заходів для підтримки тих секторів своєї економіки, які можуть найбільше постраждати від масштабних мит президента США Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Єврокомісія, зокрема, працює над короткостроковими пропозиціями щодо економічної підтримки. Вони супроводжуватимуть плани щодо просування реформ та підвищення конкурентоспроможності у ключових секторах, а також щодо покращення функціонування єдиного ринку.

Наразі будь-які потенційні заходи підтримки з боку ЄС залежатимуть від того, що оголосять США.

США поки що не вказали точний обсяг заходів та рівень тарифів, які вони застосовуватимуть до ЄС, але офіційні особи блоку очікують, що ставка знизиться десь між 10% та 25%.

За даними Євростату, Німеччина найбільш схильна до впливу дій Трампа через позитивне сальдо торговельного балансу зі США в розмірі €92 млрд у 2024 році. Її флагманська автомобільна промисловість перебуває в центрі уваги, що посилює боротьбу сектора з падінням позицій і переходом на електромобілі.

Очікується, що ЄС не вживе негайних заходів у відповідь на нові мита Штатів, оскільки блоку потрібен час, щоб повністю оцінити дії Трампа, перш ніж пропонувати кроки у відповідь.

Однак голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що в ЄС «багато козирів на руках», включаючи мита у відповідь і націлювання на американські компанії зі фери послуг і технологій.

Паралельно ЄС працює над «переліком умов» переговорів зі США після набрання чинності останніми митами Вашингтона, в якому будуть позначені напрями переговорів щодо каральних торгових заходів, включаючи зниження власних мит, взаємні інвестиції зі США, а також пом'якшення певних правил і стандартів.