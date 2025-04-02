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Рютте: Не варто сприймати серйозно "божевільні" заяви Путіна

"Поширювати у медіа посилання на Путіна не є надто корисним".

Рютте: Не варто сприймати серйозно "божевільні" заяви Путіна
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Ті умови, які Росія висуває для встановлення режиму припинення вогню в Україні варто враховувати, однак не варто сприймати "божевільні заяви" Путіна і Росії надто серйозно.

Про це під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише "Укрінформ".

Генсек прокоментував реакцію НАТО на відмову Кремля від пропозицій США щодо припинення вогню в Україні, та на висунуті Росією додаткові умови щодо усунення "головних причин" цієї війни, включаючи відведення сил НАТО за кордони до 1997 року.

"Ви можете почути багато божевільних речей від Путіна й від Росії, включаючи їхні вимоги навколо мирної угоди або чогось іншого. Я б не сприймав цього надто серйозно. Безумовно, ми маємо за цим дивитися і реагувати на це, але це також про те, як ми намагаємося вести переговори. Я вітаю зусилля президента Трампа за руйнування цього глухого кута. Дискусії тривають, щоб досягти цього початкового припинення вогню на 30 діб щодо енергетичної інфраструктури та на Чорному морі. Безумовно, ми сподіваємося на більше, і знаємо, що американська адміністрація працює вдень і вночі, щоб зробити це", – каже керівник НАТО.

За словами Рютте, для союзників є важливим, що Франція і Велика Британія вже думають про майбутню ситуацію, яка складатиметься після цього припинення вогню. 

Рютте зауважив, що поширювати у медіа посилання на Путіна не є надто корисним, особливо коли Америка намагається досягти мирної угоди, оскільки з Росії можна почути багато "дивних речей".

"Найкращим шляхом для завершення війни був би вихід росіян з України, — і тоді війна завершиться. Але, ймовірно, цього не трапиться скоро. Тож це добре, що американці розпочали цей процес… Коли буде досягнута справжня угода, і коли буде досягнуто справжнє припинення вогню, для росіян має бути зрозумілим, що вони не зможуть зробити цього знову. І що вони повинні зупинитися" — наголосив Рютте.

  • Росія представила США список вимог для укладення угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.
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