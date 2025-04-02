WP: Білий дім вивчає вартість поглинання Гренландії

Один з варіантів, який розглядають – запропонувати уряду Гренландії більш вигідну угоду, ніж Данія, яка зараз субсидує послуги на острові розміром близько 600 мільйонів доларів щороку.

Білий дім вивчає вартість утримання Гренландії. Як пише The Washington Post із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних у цьому питанні, це – "найбільш конкретна спроба" перетворити бажання президента США Дональда Трампа придбати острів у "дієву політику".

Хоча вимоги Трампа викликали міжнародне обурення та докір з боку Данії, офіційні особи Білого дому останніми тижнями вжили заходів для визначення фінансових наслідків того, що Гренландія стане територією США, включаючи вартість надання державних послуг для її 58 000 жителів.

Співробітники бюджетного офісу Білого дому намагалися зрозуміти потенційну вартість утримання Гренландії в разі її придбання. Вони також намагаються оцінити, який прибуток казначейство США може отримати від природних ресурсів острова.

Один із співрозмовників видання сказав, що аналіз витрат базується на тому, "якщо гренландці проголосують і підтримають це".

З потенційних придбань, які Трамп запропонував, включно з Канадою та Панамським каналом, "він вважає Гренландію найпростішим варіантом", сказав чиновник.

Один з варіантів, який розглядають, полягає в тому, щоб запропонувати уряду Гренландії більш вигідну угоду, ніж Данія, яка зараз субсидує послуги на острові розміром близько 600 мільйонів доларів щороку. Адміністрація Трампа частково сподівається переконати громадськість США в тому, що федеральний уряд відшкодує витрати в Гренландії за рахунок роялті та податків, сплачених за комерційну діяльність.

Інша особа, знайома з цим питанням, сказала, що Білий дім шукає способи "підсолодити пігулку", щоб зробити Гренландію більш привабливою для входження до складу Сполучених Штатів.

Але точна потенційна економічна вигода від ресурсів Гренландії невідома. Видобуток корисних копалин може бути непередбачуваним, а сувора погода створює труднощі. Уряд Гренландії також відхилив деякі попередні проєкти з видобутку корисних копалин.

Це питання все ще "не на першому місці в списку питань національної безпеки", попередив чиновник Білого дому, описавши придбання Гренландії як "бонусну гру", яка відбудеться після завершення війни між Росією та Україною, забезпечення миру в Ізраїлі та Газі та стримування Ірану – усі пункти порядку денного цього року.

У січні аналітичний центр American Action Forum заявив, що за ринковою ціною мінеральних запасів Гренландії покупка острова становитиме 200 мільярдів доларів, але його стратегічна вартість у Північній Атлантиці є ближче до 3 трильйонів доларів.

Трамп хоче контролю над Гренландією як через корисні копалини, так і через її стратегічне розташування. Розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами, острів знаходиться поблизу морських шляхів, які є важливими для судноплавства, а також для військових цілей, зокрема для підводних човнів.