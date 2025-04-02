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Греція витратить 25 мільярдів євро на оборону протягом наступних 12 років

Гроші планують скерувати на подальше вдосконалення свого обладнання та інших можливостей.

Греція витратить 25 мільярдів євро на оборону протягом наступних 12 років
Кіріакос Міцотакіс
Фото: ЕРА/UPG

Греція витратить 25 мільярдів євро (27 мільярдів доларів) на оборону до 2037 року.

Як пише Bloomberg, про заявив прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у середу, оприлюднивши 12-річну стратегію уряду країни щодо посилення військового потенціалу.

Новий план з’явився у час, коли країни Європи прагнуть збільшити військові витрати в умовах триваючої агресії Росії в Україні та послаблення присутності США на континенті.

"Інвестиції в нашу обороноздатність — це інвестиції в наш суверенітет", – сказав Міцотакіс і додав, що міністру оборони країни відомо, що він має в своєму розпорядженні 25 мільярдів євро на час дії програми. Тепер йому доведеться визначити пріоритети та зробити вибір, "який є критично важливим і необхідним".

Греція є однією із членів НАТО з найвищими витратами на оборону. Країна регулярно перевищує цільовий показник альянсу у 2% ВВП навіть на піку кризи державного боргу.

Це зокрема пов’язано з її суперечками із сусідньою Туреччиною, що змушує  обидві країни підтримувати потужні можливості стримування. 

За останні п’ять років Греція придбала вже 24 винищувачі та фрегати Rafale у Франції та замовила 40 винищувачів F-35 у США.

Нова 12-річна стратегія визначає суму, яку уряд планує витратити на подальше вдосконалення свого обладнання та інших можливостей.

  • Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав створити фонд на суму щонайменше 100 млрд євро на загальні витрати Євроссоюзу на оборону.
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