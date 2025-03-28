Останніми днями на Запорізькому напрямку посилились штурмові дії ворога. Зауважимо, що у грудні 2024 року Шмигаль заявив, що будівництво фортифікацій у Запорізькій області виконано на 100%.

Сьогодні, 28 березня, Кабмін виділив 83,3 млн грн на завершення будівництва фортифікацій на Запоріжжі.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 83 млн 320,735 тис. гривень на здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, для завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Нагадаємо, напередодні речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що на Запорізькому напрямку росіяни активізували штурмові дії. Ворог накопичує особовий склад для подальшого проведення штурмових дій і на Гуляйпільському, і на Оріхівському напрямках.

У грудні 2024 року Шмигаль заявив, що будівництво фортифікацій у Запорізькій області виконано на 100%. Підготовлено 358 військових опорних пунктів.