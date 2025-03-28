У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
ГоловнаСуспільствоВійна

Кабмін виділив 83,3 млн грн на завершення будівництва фортифікацій на Запоріжжі

Останніми днями на Запорізькому напрямку посилились штурмові дії ворога. Зауважимо, що у грудні 2024 року Шмигаль заявив, що будівництво фортифікацій у Запорізькій області виконано на 100%. 

Кабмін виділив 83,3 млн грн на завершення будівництва фортифікацій на Запоріжжі
Денис Шмигаль
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Сьогодні, 28 березня, Кабмін виділив 83,3 млн грн на завершення будівництва фортифікацій на Запоріжжі.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 83 млн 320,735 тис. гривень на здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, для завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Нагадаємо, напередодні речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що на Запорізькому напрямку росіяни активізували штурмові дії. Ворог накопичує особовий склад для подальшого проведення штурмових дій і на Гуляйпільському, і на Оріхівському напрямках.

У грудні 2024 року Шмигаль заявив, що будівництво фортифікацій у Запорізькій області виконано на 100%. Підготовлено 358 військових опорних пунктів.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies