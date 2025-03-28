Вночі ворог знову атакував Одещину. Внаслідок ворожої атаки виникло загорання гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки, повідомляє ДСНС. Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС та пожежним підрозділом Національної гвардії України.

За попередньою інформацією постраждала 1 людина.

Психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.

Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 27 вогнеборців, від Національної гвардії України - 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Нагадаємо, Росія увечері і вночі атакувала українців 163 дронами. Сили ППО збили 89, ще 51 – знешкодили локаційно.