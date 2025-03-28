Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави

Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook повідомив про наслідки обстрілу Полтави російськими ударними безпілотниками.

Ворог цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адміністративних будівлях підприємств нафтогазової промисловості.

Генштаб нагадав, що воєнні злочини окупантів не мають терміну давності та призведуть до невідворотного покарання. Атака на Полтаву є черговим доказом брехні росіян щодо їхнього "бажання миру", в той час як вони нападають на цивільні об'єкти та піддають небезпеці мирне населення.