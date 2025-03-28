У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Зеленський знову розкритикував посланця Трампа Віткоффа
Зеленський знову розкритикував посланця Трампа Віткоффа
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави

Ворог здійснив черговий воєнний злочин.

Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Фото: Facebook

Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook повідомив про наслідки обстрілу Полтави російськими ударними безпілотниками.

Ворог цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адміністративних будівлях підприємств нафтогазової промисловості.

Генштаб нагадав, що воєнні злочини окупантів не мають терміну давності та призведуть до невідворотного покарання. Атака на Полтаву є черговим доказом брехні росіян щодо їхнього "бажання миру", в той час як вони нападають на цивільні об'єкти та піддають небезпеці мирне населення. 

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies