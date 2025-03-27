​Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини артилерією та дронами

Сьогодні, 27 березня, російська окупаційна армія три десятки разів била артилерією та дронами по Нікопольщині та Синельниківщині Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під час одного з обстрілів у Нікополі 37-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, оговтуватися він буде вдома.
Також у Нікопольському районі росіяни атакували Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади.
В них пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та 5 приватних будинків, гараж, авто, парник, газогін і лінію електропередач. Також є руйнування на одному зі стадіонів.
У Межівській та Великомихайлівській громадах Синельниківського району через атаку окупантів зайнявся дах однієї з хат, ще 4 оселі місцевих побиті. Люди вціліли.