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У ГУР заявили, що Росія підтримує високий рівень виробництва ракет

Зокрема йдеться про ракети Х-101, «Калібри» та «Іскандери».

У ГУР заявили, що Росія підтримує високий рівень виробництва ракет
Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України
Фото: Олександр Ратушняк

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що на сьогодні Росія підтримує високий рівень виробництва ракет, зокрема Х-101, «Калібрів» та «Іскандерів».

Про це Скібіцький повідомив у коментарі Укрінформу, відповідаючи на питання, якого типу ракети у РФ на сьогодні виробляють найбільше.

«Вони, по суті... підтримують високий рівень виробництва ракет. Яких саме? – Х-101..., «Калібр» – вони зараз відновлюють свої арсенали і запаси, які витратили за час завдання ракетних ударів», – заявив він.

За словами Скібіцького, росіяни наразі дуже багато уваги приділяють (виробництву таких ракет як – ред.) «Іскандер», насамперед для того, щоб добитися більшої точності і сили ураження.

«І ніхто не відміняв гіперзвукові. «Кинджал», «Циркон» – це те, що у них зараз у пріоритеті на виробництво, саме такого, як вони вважають, високоточного озброєння», – зазначив представник ГУР.

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