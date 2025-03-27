Видання зазначає, що українські сили не тільки вбили багатьох із цих солдатів, але й ті, хто вижив, тепер страждають від хімічного пневмоніту.

Російські окупанти отримали небачене раніше отруєння легенів після того, як пролізли близько 15 км газопроводом на Курщині, щоб атакувати українські сили, пише The Sun.

Російські війська були відправлені на дивну місію на початку цього місяця через непрацюючу газову трубу поблизу Суджі на Курщині з метою пробратися в тил ЗСУ.

Але українські сили не тільки вбили багатьох солдатів, але й ті, хто вижив, тепер, як кажуть, страждають від хімічного пневмоніту – гострого запалення легенів, спричиненого вдиханням токсичних речовин.

Лікарі виявили, що стан, схоже, погіршився з часом – у деяких солдатів сканування показало, що легені «нагадують хронічну пневмонію».

У мережі з’явилось відео, де медик розповів, що він лікував солдата, який проходив через трубопровід. Солдат страждав від «серйозної задишки протягом трьох-чотирьох днів».

На запитання, чи можливе одужання, він додав: «Це вперше ми бачимо таке. Справді, вперше в світі».

Він показав знімки, на яких зображені забиті легені отруєного російського окупанта.

Один із кадирівських медиків підтвердив, що війська були вражені подвійним ударом: нестачею кисню та отруєнням газом.

"Вони постраждали від гіпоксії та отруєння невідомим газом у трубопроводі", - сказав він.

Як відомо, українські сили виявили окупантів на виході із труби і накрили артилерійським вогнем та безпілотниками. Тоді повідомляли, що 80 зі 100 солдатів були знищені під час невдалого диверсійного рейду, і оприлюднили кадри, записані дроном, на яких видно, як на трубу скидають бомби.