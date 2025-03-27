У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
Скандал входить у чат
Скандал входить у чат
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 237 людей, у тому числі 39 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 26 березня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Покровську, Зеленому Гаю та Іванопіллі”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 березня.

Волноваський район. У Зеленому Гаю Комарської громади 1 людина поранена, 3 будинки пошкоджено.

Покровський район. У Покровську поранено людину.

Краматорський район. В Іванопіллі Костянтинівської громади 1 людина поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; у Новодмитрівці пошкоджено 30 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 224 боєзіткнення, ЗСУ зупинили 88 ворожих атак на Покровському напрямку.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies