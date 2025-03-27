Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 237 людей, у тому числі 39 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 26 березня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Покровську, Зеленому Гаю та Іванопіллі”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 березня.

Волноваський район. У Зеленому Гаю Комарської громади 1 людина поранена, 3 будинки пошкоджено.

Покровський район. У Покровську поранено людину.

Краматорський район. В Іванопіллі Костянтинівської громади 1 людина поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; у Новодмитрівці пошкоджено 30 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 224 боєзіткнення, ЗСУ зупинили 88 ворожих атак на Покровському напрямку.