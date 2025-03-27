На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 26 березня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Покровську, Зеленому Гаю та Іванопіллі”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 березня.
Волноваський район. У Зеленому Гаю Комарської громади 1 людина поранена, 3 будинки пошкоджено.
Покровський район. У Покровську поранено людину.
Краматорський район. В Іванопіллі Костянтинівської громади 1 людина поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; у Новодмитрівці пошкоджено 30 будинків.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 224 боєзіткнення, ЗСУ зупинили 88 ворожих атак на Покровському напрямку.