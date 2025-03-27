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Харківська обласна прокуратура зафіксувала воєнний злочин росіян у Золочеві

Внаслідок обстрілу постраждали 8 людей.

Харківська обласна прокуратура зафіксувала воєнний злочин росіян у Золочеві
Наслідки обстрілу Золочева
Фото: Telegram

Увечері 26 березня росіяни обстріляли ударними безпілотниками місто Золочів на Харківщині. Постраждали щонайменше восьмеро людей.

Як зазначила у Telegram Харківська обласна прокуратура, 18-річна дівчина, її 26-річний брат та 68-річна жінка зазнали множинних травм та були ушпиталені. Ще п'ятеро людей, серед яких 4-річна дівчинка, мали гостру реакцію на стрес.

Один житловий будинок було повністю зруйновано, ще 12 пошкоджено. Руйнувань зазнали також адміністративна будівля, стадіон та електромережі.

Прокуратурою було розпочате досудове розслідування за фактом вчинення росіянами воєнного злочину. 

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