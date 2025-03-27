Міноборони розширило надання електронних відстрочок людям з інвалідністю

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook повідомила про можливість отримання відстрочок від мобілізації у мобільному застосунку Резерв+ для людей з інвалідністю, які не мають пенсійного посвідчення.

За словами посадовиці, для цього відомство налагодило взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери (ЄІССС).

Щоб скористатися правом на відстрочку, потрібно навіть без оновлення додатка зайти до Резерв+ та подати запит, обравши відповідну категорію. Візит до територіального центру комплектування у такому випадку більше не потрібен.

В разі, якщо Резерв+ не знайшов дані у ЄІССС, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання з документом, що підтверджує інвалідність, та паспортом.