Головне за середу, 26 березня: удари “шахедами” по Харкову, понад 200 боєзіткнень, ситуація на ЗАЕС

Бойові дії на Донеччині, 208 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вироки «азовцям», Зеленський у Парижі. Яким запам’ятається 1127-й день повномасштабної війни.

Увечері 26 березня росіяни завдали ударів “шахедами” по Харкову.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову БпЛА. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Відомо вже про 8 постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 208 бойових зіткнень.

87 з них – на Покровському напрямку.

Також активні бої точились на Курському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 березня – в новині.

У Генштабі ЗСУ заперечили звинувачення РФ про порушення Україною перемир’я.

Звинувачення Міноборони РФ щодо порушення Україною "енергетичного перемир'я" не відповідають дійсності.

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Іноземний військовий контингент для України насамперед дуже важливий для контролю.

На цьому наголосив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі 26 березня.

Зеленський повідомив, що перед самітом «коаліції рішучих», який відбудеться 27 березня, кілька тижнів представники генштабів спілкувалися про умови створення контингенту.

Докладніше – в новині.

МЗС України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

"До нас надійшли повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на окупованій Росією Запорізькій АЕС. Розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції впродовж 25 днів. Росіяни не тільки поцупили станцію, а й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку", — повідомив речник МЗС Георгій Тихий у мережі X.

Тихий наголошує, що цей інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни Росією сертифікованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками.

"Продовження цієї ситуації призведе лише до нових аварій та небезпек. ЗАЕС необхідно повернути під контроль України, це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам", — додає речник.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до реальних термінів у колонії суворого режиму полонених українців, які у різні роки служили у полку «Азов», повідомляє «Медиазона».

Ярослава Ждамарова, Олександра Мероченця, Микиту Тімоніна, Олександра Мухіна, Олега Тишкула та Артура Грецького засудили до 22 років колонії суворого режиму. Олександра Ірха та Артема Гребешкова - до 20 років. Олега Міжгородського до 17 років. Олега Жаркова – до 13. Анатолія Грицика – до 19 та Олексія Смикова – до 23 років колонії суворого режиму.

Усі вони планують оскаржити вирок.

Одинадцятьом фігурантам справи вироки винесено заочно, оскільки вони вже повернулися до України в рамках обміну полоненими. Зокрема, Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського заочно засудили до 23 років колонії суворого режиму.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 26 березня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт "Про основи національного спротиву" щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву (законопроєкт №9421).

Як зазначила нардеп Ірина Геращенко, законопроєкт підтримали 267 народних обранців.

Метою є ширше використання бойового досвіду ветеранів для підготовки резерву і нацспротиву та патріотичного виховання.

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