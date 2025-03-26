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Макрон: Франція передасть Україні додаткові 2 млрд євро військової допомоги

Також Франція продовжить обмін розвідданими з Україною.

Макрон: Франція передасть Україні додаткові 2 млрд євро військової допомоги
Винищувачі ВПС Франції Mirage 2000-5 на авіабазі Амарі, Естонія, 25 травня 2018 року
Фото: EPA-EFE/Valda Kalnina

Президент Франції Еммануель Макрон під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про виділення Україні додаткової допомоги, передає Суспільне.

"Ми будемо продовжувати забезпечувати Україну завдяки нашим новоствореним партнерствам у секторі оборони. Ці додаткові 2 мільярди євро підтримки – це частина нашого бажання мобілізувати всіх партнерів, які будуть присутні, щоб виконувати підтримку найближчим часом", - зазначив Еммануель Макрон.

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Він уточнив, що Україна отримає додаткові засоби ППО, ракети для винищувачів Mirage, "ракети наземного захисту Mistral", а також бронемашини VAB AMX-10 RX, дрони та танки. 

Також Франція продовжить обмін розвідданими з Україною.

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