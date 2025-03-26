Брати обіцяли безперешкодну дорогу до ЄС за 10 тис. доларів.

На Рівненщині викрили черговий канал переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили двох братів, які налагодили бізнес із переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“На власному авто ділки намагалися доправити чоловіків до прикордоння, проводили детальний інструктаж із обходу блокпостів і розробляли план переходу держкордону”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що брати обіцяли безперешкодну дорогу до ЄС за 10 тис. доларів.

Втім, під час передачі грошей прикордонники, за силової підтримки спецпідрозділу “ДОЗОР”, разом із поліцією затримали групу.

Одного з братів відправили під варту, другому повідомлено про підозру, автомобіль та інші докази вилучили.