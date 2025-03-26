На Донецькому напрямку бійці Держприкордонслужби за допомогою FPV-дронів зупинили спробу російського наступу.

Про це ідеться у повідомленні ДПСУ.

Оператори БпЛА підрозділу РУБпАК "Фенікс" знищили російський танк разом з екіпажем.

"З технікою впорались завдяки вдалому дистанційному мінуванню. А FPV-дронами та бомберами Vampire ліквідували екіпаж і "розібрали" танк", — пишуть військові під відео ліквідації ворожої техніки.