На Донецькому напрямку бійці Держприкордонслужби за допомогою FPV-дронів зупинили спробу російського наступу.
Про це ідеться у повідомленні ДПСУ.
Оператори БпЛА підрозділу РУБпАК "Фенікс" знищили російський танк разом з екіпажем.
"З технікою впорались завдяки вдалому дистанційному мінуванню. А FPV-дронами та бомберами Vampire ліквідували екіпаж і "розібрали" танк", — пишуть військові під відео ліквідації ворожої техніки.
- Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1280 окупантів, 5 ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.