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Українські прикордонники зупинили ворожий наступ на Донеччині

Бійці ДПСУ знищили російський танк з екіпажем.

Українські прикордонники зупинили ворожий наступ на Донеччині
Фото: скріншот з відео

На Донецькому напрямку бійці Держприкордонслужби за допомогою FPV-дронів зупинили спробу російського наступу.

Про це ідеться у повідомленні ДПСУ.

Оператори БпЛА підрозділу РУБпАК "Фенікс" знищили російський танк разом з екіпажем.

"З технікою впорались завдяки вдалому дистанційному мінуванню. А FPV-дронами та бомберами Vampire ліквідували екіпаж і "розібрали" танк", — пишуть військові під відео ліквідації ворожої техніки.

  • Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1280 окупантів, 5 ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
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