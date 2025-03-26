Оборонці ліквідували 1280 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1280 окупантів, 5 ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 907 220 (+1280) осіб,
- танків ‒ 10430 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21685 (+15) од,
- артилерійських систем – 25207 (+17) од,
- РСЗВ – 1341 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1117 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30818 (+59),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41901 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3786 (+1).
Дані уточнюються.