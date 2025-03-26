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Оборонці ліквідували 1280 окупантів за добу

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 907 220 солдатів.

Оборонці ліквідували 1280 окупантів за добу
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1280 окупантів, 5 ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 907 220 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 10430 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21685 (+15) од,
  • артилерійських систем – 25207 (+17) од,
  • РСЗВ – 1341 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1117 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30818 (+59),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41901 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3786 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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