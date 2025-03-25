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Внаслідок російського удару по Сумах за медичною допомогою звернулись 106 людей

Серед них 83 дорослих та 23 дитини.

Внаслідок російського удару по Сумах за медичною допомогою звернулись 106 людей
Наслідки російського удару по Сумах 24 березні 2025 року
Фото: Сумська міськрада

За останніми даними управління охорони здоров’я, за медичною допомогою внаслідок вчорашнього російського удару по Сумах звернулись 106 людей - 83 дорослих та 23 дитини.

Про це повідомила пресслужба Сумської міськради.

Ліквідацією наслідків удару російської армії займались 307 людей за допомогою 42 одиниць техніки. 

Наразі виявлено пошкодження 73 будівель: 12 нежитлових, 36 багатоквартирних і 25 приватних житлових будинків.

Зокрема, у нежитлових будівлях вибито 690 вікон, у житловому секторі – 691 вікно у помешканнях, 443 балкони та 335 вікон у місцях загального користування. Також у восьми багатоквартиних будинках і чотирьох приватних пошкоджені покрівлі. При цьому чотири покрівлі у багатоквартирних будинках потребують капітального ремонту.

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Крім того, за даними поліції, пошкоджено чотири автомобілі.

Через значні руйнування було прийнято рішення про відселення мешканців трьох житлових будинків на вул. Металургів та одного на вул. Степаненківська. В цих будинках припинено подачу всіх житлово-комунальних послуг.

У решті будинків відновлено водопостачання, а газ подається до будинків на вул. Леоніда Бикова та Івана Виговського.

Рятувальники спиляли три аварійних дерева, демонтували 13 аварійних балконів і зняли аварійні покрівлі загальною площею 540 кв.м.

Також співробітники ДСНС, комунальники і громадські організації загалом закрили 803 вікна, частково це зробили мешканці. Протягом дня прийнято 292 заяви на обстеження пошкоджених квартир. Загалом таких заяв прийнято 338.

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