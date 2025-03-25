Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ атакувала 7 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли області.

Армія РФ атакувала 7 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 25 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 112 вибухів.

Зокрема, по Юнаківській та Краснопільській громадам ворог бив з мінометів, КАБами, артилерії та дроном.

Support LB.ua

Миропільську громаду атакували КАБами та РСЗВ.

По Есманьській, Білопільській та Середино-Будській громадамармія РФ била дронами, а по Великописарівській - з міномету.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies