Армія РФ атакувала 7 громад Сумщини

Сьогодні, 25 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 112 вибухів.

Зокрема, по Юнаківській та Краснопільській громадам ворог бив з мінометів, КАБами, артилерії та дроном.

Миропільську громаду атакували КАБами та РСЗВ.

По Есманьській, Білопільській та Середино-Будській громадамармія РФ била дронами, а по Великописарівській - з міномету.