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Росіяни вбили жителя Дніпропетровщини

Трагедія сталася у Нікополі, який ворог обстріляв із артилерії.

Росіяни вбили жителя Дніпропетровщини

25 березня росіяни обстріляли Дніпропетровщину і вбили жителя.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, Нікопольський район зазнав понад півтора десятка обстрілів з артилеріїх та дронів-камікадзе.

«На жаль, у райцентрі загинув 63-річний чоловік. Співчуття його рідним і близьким…Окрім Нікополя, поцілили росіяни також по Марганецькій та Покровській громадах. Загалом серед понівеченого 5 приватних будинків та стільки ж господарських споруд, газогін», - повідомив Лисак.

  • Вночі Нікопольський район теж був під обстрілом росіян. Ворог бив із РСЗВ "Град" і артилерії, також запустив дрони-камікадзе.
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