Росіяни вбили жителя Дніпропетровщини

25 березня росіяни обстріляли Дніпропетровщину і вбили жителя.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
За його словами, Нікопольський район зазнав понад півтора десятка обстрілів з артилеріїх та дронів-камікадзе.
«На жаль, у райцентрі загинув 63-річний чоловік. Співчуття його рідним і близьким…Окрім Нікополя, поцілили росіяни також по Марганецькій та Покровській громадах. Загалом серед понівеченого 5 приватних будинків та стільки ж господарських споруд, газогін», - повідомив Лисак.
- Вночі Нікопольський район теж був під обстрілом росіян. Ворог бив із РСЗВ "Град" і артилерії, також запустив дрони-камікадзе.