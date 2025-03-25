Росіяни вбили жителя Дніпропетровщини

Трагедія сталася у Нікополі, який ворог обстріляв із артилерії.

25 березня росіяни обстріляли Дніпропетровщину і вбили жителя.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, Нікопольський район зазнав понад півтора десятка обстрілів з артилеріїх та дронів-камікадзе.

«На жаль, у райцентрі загинув 63-річний чоловік. Співчуття його рідним і близьким…Окрім Нікополя, поцілили росіяни також по Марганецькій та Покровській громадах. Загалом серед понівеченого 5 приватних будинків та стільки ж господарських споруд, газогін», - повідомив Лисак.