Канада розробляє плани участі у потенційній миротворчій місії в Україні

У Канаді триває розробка планів участі у потенційній миротворчій місії в Україні, передає CBC News.
Очікується, що цього тижня західні військові командири розпочнуть детальне планування місії «коаліції охочих» в Україні, повідомив командувач Об’єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Стів Бойвін.
Бойвін припустив, що Канаді буде складно зробити свій внесок, враховуючи загальну нестачу військ.
Він повідомив, що минулого тижня в Сполученому Королівстві відбулася попередня зустріч старших військових командирів з 28 країн, які висловили готовність зробити свій внесок у сили, які будуть розгорнуті у разі припинення вогню.
Наразі у Канаді готуються до виборів, і якщо новий уряд погодиться направити миротворців, він зіткнеться з тим, що канадських військ не так вже й багато.
Зокрема, сотні солдатів беруть участь у підготовці українських сил.
«Я дав своїй команді таку вказівку: давайте почнемо з того, що ми вже маємо на місцях... У нас є оперативна група з більш ніж 400 осіб, які вже проводять навчання військовослужбовців Збройних сил України, і вони проводять це навчання у ближньому зарубіжжі з різних напрямків. Отже, перший підхід, який ми обираємо, полягає у тому, чи можемо ми переформувати цю оперативну групу? Чи можемо ми використовувати тих людей, які вже є, щоб скоригувати наш внесок?», - зауважив Бойвін.
Він сказав, що союзники почали розглядати розмір та склад потенційних миротворчих сил, а також те, наскільки добре вони мають бути озброєні.
- Володимир Зеленський повідомляв, що в Парижі на саміті «Коаліції охочих» обговорять формат залучення контингенту в Україну. Зеленський наголосив, що ООН при всій повазі до цієї організації не зможе стати альтернативою контингенту.
- Тим часом Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню. Аналогічну заяву зробив і прем'єр-міністр Австралії.
- Міністр оборони Великобританії заявив, що його країна не розмістить миротворців в Україні без підтримки США.
- А ось прем’єрка Італії вважає відправлення миротворців в Україні «ризикованим» планом.