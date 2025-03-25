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Канада розробляє плани участі у потенційній миротворчій місії в Україні

Країна скаржиться на загальну нестачу військ.

Канада розробляє плани участі у потенційній миротворчій місії в Україні
командувач Об’єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Стів Бойвін
Фото: Facebook/Canadian Joint Operations Command

У Канаді триває розробка планів участі у потенційній миротворчій місії в Україні, передає CBC News.

Очікується, що цього тижня західні військові командири розпочнуть детальне планування місії «коаліції охочих» в Україні, повідомив командувач Об’єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Стів Бойвін.

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Бойвін припустив, що Канаді буде складно зробити свій внесок, враховуючи загальну нестачу військ.

Він повідомив, що минулого тижня в Сполученому Королівстві відбулася попередня зустріч старших військових командирів з 28 країн, які висловили готовність зробити свій внесок у сили, які будуть розгорнуті у разі припинення вогню.

Наразі у Канаді готуються до виборів, і якщо новий уряд погодиться направити миротворців, він зіткнеться з тим, що канадських військ не так вже й багато.

Зокрема, сотні солдатів беруть участь у підготовці українських сил. 

«Я дав своїй команді таку вказівку: давайте почнемо з того, що ми вже маємо на місцях... У нас є оперативна група з більш ніж 400 осіб, які вже проводять навчання військовослужбовців Збройних сил України, і вони проводять це навчання у ближньому зарубіжжі з різних напрямків. Отже, перший підхід, який ми обираємо, полягає у тому, чи можемо ми переформувати цю оперативну групу? Чи можемо ми використовувати тих людей, які вже є, щоб скоригувати наш внесок?», - зауважив Бойвін.

Він сказав, що союзники почали розглядати розмір та склад потенційних миротворчих сил, а також те, наскільки добре вони мають бути озброєні.

  • Володимир Зеленський повідомляв, що в Парижі на саміті «Коаліції охочих» обговорять формат залучення контингенту в Україну. Зеленський наголосив, що ООН при всій повазі до цієї організації не зможе стати альтернативою контингенту. 
  • Тим часом Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню. Аналогічну заяву зробив і прем'єр-міністр Австралії.
  • Міністр оборони Великобританії заявив, що його країна не розмістить миротворців в Україні без підтримки США.
  • А ось прем’єрка Італії вважає відправлення миротворців в Україні «ризикованим» планом.
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