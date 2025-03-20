Міністр оборони Великобританії заявив, що його країна не розмістить миротворців в Україні без підтримки США

План щодо "коаліції охочих" для контролю за будь-якою мирною угодою України з Росією залежить від участі США.

Британія не розгортатиме миротворчі війська в Україні без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів, які мають їх підтримати.

Про це заявив у четвер міністр збройних сил Великобританії Люк Поллард, пише Politico.

За його словами, план прем’єр-міністра держави Кіра Стармера щодо "коаліції охочих" для контролю за будь-якою мирною угодою України з Росією залежить від участі США.

На запитання, чи готовий уряд розмістити британські війська в Україні, якщо США не підуть на це, Поллард відповів, що ні.

"Ні, прем’єр-міністр дуже чітко сказав, що для об’єднання європейських країн та інших союзників з усього світу для підготовки сили, яка забезпечить мир, знадобиться підтримка США, участь США", – зазначив Поллард під час зустрічі європейських військових лідерів у Лондоні.

Стармер і президент Франції Еммануель Макрон активно просували цей план, але він викликав сумніви щодо потенційно відкритого характеру зобов’язань Великої Британії та чи справді ця пропозиція життєздатна без того, щоб США відігравали свою давню роль гаранта європейської безпеки.

"Ми оптимістично налаштовані, що, об’єднавши людей разом, ми також можемо сьогодні продемонструвати нашим друзям із США, що Європа та наші союзники забезпечують те, що вони… хочуть бачити, ми посилюємо підтримку", — сказав Поллард.