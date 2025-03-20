Китай збільшує держфінансування видобутку стратегічних корисних копалин через політику США

Щонайменше половина з 34 провінцій Китаю оголосили про збільшення субсидій або розширення доступу для розвідки надр.

Китай посилює державну підтримку розвідки корисних копалин, щоб забезпечити країну необхідними ресурсами на тлі загострення конкуренції зі США.

Про це пише Financial Times.

За останній рік щонайменше половина з 34 провінцій Китаю, включно з регіонами, що видобувають найбільше копалин, оголосили про збільшення субсидій або розширення доступу для розвідки надр.

"Було досягнуто ряду серйозних проривів у розвідці корисних копалин, що значно підвищило здатність забезпечувати безпеку важливих промислових ланцюгів і ланцюгів поставок, а також реагувати на зовнішню невизначеність навколишнього середовища", – сказав нещодавно журналістам Сюн Цзілі, директор департаменту геологічної розвідки та управління міністерства природних ресурсів Китаю.

Він додав, що новий план розвідки корисних копалин був тісно зосереджений на збільшенні внутрішніх енергетичних ресурсів і стратегічних корисних копалин.

Китай є найбільшим у світі виробником 30 із 44 найважливіших мінералів, які відстежує Геологічна служба США. Контроль над світовими стратегічними корисними копалинами став "точкою конфлікту" між США та Китаєм, оскільки наддержави змагаються за ресурси, необхідні для передових технологій, таких як напівпровідники, електромобілі, робототехніка та ракети.