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ЗМІ: адміністрація Трампа планує створити мілітаризовану зону вздовж кордону у Нью-Мексико

Білий дім працює над втіленням мрії консерваторів ‒ створенням буферної зони, яку займатимуть війська США.

ЗМІ: адміністрація Трампа планує створити мілітаризовану зону вздовж кордону у Нью-Мексико
Фото: lcsun-news.com

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над планом створення мілітаризованої буферної зони вздовж південного кордону в Нью-Мексико, яку займуть американські військові, уповноважені затримувати мігрантів, які незаконно перетинають територію Сполучених Штатів.

Про це пише The Guardian з посиланням Washington Post.

За даними The Post, несанкціонованих мігрантів утримуватимуть до передачі офіцерам імміграційної служби.

Цей план передбачає обхід закону “Posse Comitatus” ‒ федерального закону, який забороняє солдатам брати участь у більшості цивільних правоохоронних місій.

Заклики мілітаризувати південний кордон не є новими, але досі вони існували більше у сфері політичної риторики, ніж у реальності.

У 2022 році Блейк Мастерс, кандидат у сенат від Аризони, якого з ентузіазмом підтримав Пітер Тіль, той самий технологічний мільярдер, який тоді фінансував передвиборчу кампанію Дж. Д. Венса, запустив передвиборчу рекламу, обіцяючи зробити саме це.

У 2018 році Трамп несподівано оголосив під час зустрічі в Білому домі з тодішнім міністром оборони Джимом Меттісом: “Ми будемо охороняти наш кордон нашими військовими. Це великий крок”. Хоча заява президента США викликала шквал обговорення, її так і не було втілено в життя.

Наступник Меттіса Марк Еспер у своїх мемуарах розповів, що Трамп, мабуть, попросив його порушити “Posse Comitatus” у 2020 році. За словами Еспера, Трамп через тиждень після вбивства Джорджа Флойда попросив вивести 10 000 діючих військовослужбовців на вулиці столиці країни і відкрити вогонь по протестувальниках. “Хіба ви не можете просто розстріляти їх? Просто стріляти по їх ногах чи щось таке?”, ‒ запитав Трамп на зустрічі в Овальному кабінеті. Еспер відмовився це зробити.

“Однак одна велика різниця між 2018, 2020 і 2025 роками полягає в тому, що Трампу не доведеться переконувати такого “тверезого”, колишнього генерала, як Меттіс, чи випускника Вест-Пойнта, як Еспер, здійснити свій план із перенаправлення військових ресурсів у внутрішні правоохоронні органи, оскільки його нинішній міністр оборони є колишнім телеведучим у вихідні дні, який набагато менше заперечуватиме”, ‒ підкреслює The Guardian.

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