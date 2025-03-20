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Єврокомісія звинуватила Google та Apple у порушенні цифрового законодавства

Компанії можуть змусити заплатити колосальні штрафи.

Єврокомісія звинуватила Google та Apple у порушенні цифрового законодавства
Фото: Global Office

Європейська комісія звинуватила американські технологічні корпорації Apple та Alphabet (материнська компанія Google) у порушенні акту про цифрові ринки - головного закону ЄС, що регулює діяльність у сфері програмного забезпечення.

Як пише The Guardian, техногігантів звинувачують у нечесній конкуренції. Google нібито використовує свою пошукову платформу для нав'язування користувачам власних сервісів, а також обмежує залучення сторонніх цифрових магазинів з кращими пропозиціями. А Apple закидають недоступність операційної системи на гаджетах інших виробників.  

Корпораціям загрожують монструозні штрафи: порушення передбачає покарання у розмірі 10% від світового прибутку за перший випадок недотримання вимог і 20% за повторний. Для Apple це означає ймовірність заборгувати ЄС в одну мить 80 мільярдів доларів. 

Обидві компанії заявили, що погрози з боку Єврокомісії "гальмують можливість приносити інновації на європейський ринок". Есперти вважають, що Брюссель таким чином може ще більше зіпсувати відносини з адміністрацією Дональда Трампа, яка погрожує відповісти на потенційні штрафи запровадженням жорстких мит.   

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