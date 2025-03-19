Зеленський і президент Євроради обговорили переозброєння Європи та інтеграцію України в ЄС

Також глава держави розраховує на підтримку в розблокуванні переговорних кластерів.

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, засідання якої відбудеться 20-21 березня.

За словами Зеленського, вони з Коштою говорили про участь України в ініціативі щодо переозброєння Європи за планом ReArm Europe, фінансування закупівлі боєприпасів, а також про кроки для прискорення інтеграції нашої держави в ЄС.

«Розраховую на підтримку в розблокуванні переговорних кластерів», - додав Зеленський.

Президент розповів Кошті про свою бесіду з президентом США Дональдом Трампом.