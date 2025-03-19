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Зеленський і президент Євроради обговорили переозброєння Європи та інтеграцію України в ЄС

Також глава держави розраховує на підтримку в розблокуванні переговорних кластерів.

Зеленський і президент Євроради обговорили переозброєння Європи та інтеграцію України в ЄС
Президент Євроради Антоніу Кошта і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, засідання якої відбудеться 20-21 березня.

За словами Зеленського, вони з Коштою говорили про участь України в ініціативі щодо переозброєння Європи за планом ReArm Europe, фінансування закупівлі боєприпасів, а також про кроки для прискорення інтеграції нашої держави в ЄС. 

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«Розраховую на підтримку в розблокуванні переговорних кластерів», - додав Зеленський.

Президент розповів Кошті про свою бесіду з президентом США Дональдом Трампом.

  • Головним підсумком засідання Європейської ради, яке відбудеться 20-21 березня, стане офіційна заява Європейського Союзу щодо продовження військової підтримки України попри вимоги Кремля.
  • 19 березня Європейська комісія та високий представник представили «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030». Ці заходи ЄС спрямовані на вирішення нагальної короткострокової потреби у підтримці України, а також на довгострокову необхідність зміцнення безпеки та оборони Європи.
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