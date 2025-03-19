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Politico: команда Трампа налагоджує контакти із політичними опонентами Зеленського

Таким чином Білий дім хоче схилити українського президента до поступок.

Politico: команда Трампа налагоджує контакти із політичними опонентами Зеленського
Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Білому домі
Фото: EPA

Команда президента США Дональда Трампа проводить таємні переговори із політичними опонентами Володимира Зеленського, пише Politico.

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За інформацією джерел видання, ці переговори були частиною спроби США підтримати ідею дострокових виборів в Україні, в яких, на їхню думку, Зеленський програє, незважаючи на поточні рейтинги, які свідчать про протилежне.

У цих консультаціях брали участь Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Кушнер, скандальний консервативний ведучий Такер Карлсон та спецпредставник США Стів Віткофф – єдиний з учасників, хто мав офіційну роль. 

Джерела видання стверджують, що американці бачать у Зеленському перешкоду і щоб змусити його стати більш поступливим хочуть взаємодіяти з його опонентами. Цим вони мають намір показати, що США мають альтернативних українських партнерів і можуть підтримати когось іншого.

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