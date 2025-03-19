Politico: команда Трампа налагоджує контакти із політичними опонентами Зеленського

Команда президента США Дональда Трампа проводить таємні переговори із політичними опонентами Володимира Зеленського, пише Politico.

За інформацією джерел видання, ці переговори були частиною спроби США підтримати ідею дострокових виборів в Україні, в яких, на їхню думку, Зеленський програє, незважаючи на поточні рейтинги, які свідчать про протилежне.

У цих консультаціях брали участь Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Кушнер, скандальний консервативний ведучий Такер Карлсон та спецпредставник США Стів Віткофф – єдиний з учасників, хто мав офіційну роль.

Джерела видання стверджують, що американці бачать у Зеленському перешкоду і щоб змусити його стати більш поступливим хочуть взаємодіяти з його опонентами. Цим вони мають намір показати, що США мають альтернативних українських партнерів і можуть підтримати когось іншого.