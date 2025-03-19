На Хмельниччині до чотирьох років ув'язнення засудили священника УПЦ МП

Священника засудили за виправдовування збройної агресії РФ проти України та розпалювання релігійної ненависті.

На Хмельниччині священника УПЦ МП засудили до 4 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії РФ проти України та розпалювання релігійної ненависті.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Священника викрили у протиправній діяльності у квітні минулого року. Правоохоронці встановили, що в одній із заборонених в Україні соціальних мереж він публікував дописи, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян через їхні релігійні переконання", — зазначають у поліції.

Крім того, підозрюваний виправдовував російську збройну агресію проти України та підкріплював свої твердження фотографіями та відео з ворожих інтернет-ресурсів.

Спеціальні експертизи, призначені в рамках розслідування, підтвердили факт інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави. Слідчі Шепетівського райуправління поліції завершили розслідування і передали матеріали до суду.

Славутський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за:

ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Його засудили до 4-х років ув’язнення.