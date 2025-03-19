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На Хмельниччині до чотирьох років ув'язнення засудили священника УПЦ МП

Священника засудили за виправдовування збройної агресії РФ проти України та розпалювання релігійної ненависті.

На Хмельниччині до чотирьох років ув'язнення засудили священника УПЦ МП
Фото: Національна поліція України

На Хмельниччині священника УПЦ МП засудили до 4 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії РФ проти України та розпалювання релігійної ненависті.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Священника викрили у протиправній діяльності у квітні минулого року. Правоохоронці встановили, що в одній із заборонених в Україні соціальних мереж він публікував дописи, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян через їхні релігійні переконання", — зазначають у поліції.

Крім того, підозрюваний виправдовував російську збройну агресію проти України та підкріплював свої твердження фотографіями та відео з ворожих інтернет-ресурсів.

Спеціальні експертизи, призначені в рамках розслідування, підтвердили факт інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави. Слідчі Шепетівського райуправління поліції завершили розслідування і передали матеріали до суду.

Славутський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за:

  • ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Його засудили до 4-х років ув’язнення.

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