Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
ГоловнаСуспільствоВійна

ДПСУ: росіяни намагаються закріпитися біля Новенького та Журавки на Сумщині

Ворог намагається оточити Сили оборони України, які знаходяться в Курській області та перерізати логістику ЗСУ.

ДПСУ: росіяни намагаються закріпитися біля Новенького та Журавки на Сумщині
Фото: Google Maps

Російська армія накопичує сили, щоб закріпитися в районі сіл Новеньке та Журавка Сумської області з метою оточити українські Сили оборони та перерізати логістичні шляхи на Курському напрямку.

Про це в ефірі розповідає речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Протяжність кордону в межах Сумської області на кордоні з Росією — майже 530 км. І найбільше громадян цікавить ситуація по напрямку двох населених пунктів, це — Новеньке та Журавка. Авжеж, за останній період ворог намагається там зробити певні дії для того, щоб розширити зону активних бойових дій вже по території України. І для цього він використовує малі штурмові групи, які намагаються зайти на нашу територію. Скоріш за все, ворог тим самим хоче добитися спроби оточити Сили оборони України, які знаходяться в Курській області, бо фактично напрямок цих населених пунктів — це край тієї території в межах Курщини, де знаходяться українські військові й ведуть свою операцію. Або ж таким чином (ворог прагне - ред.) перерізати логістичні шляхи", — каже Демченко.

Водночас, за словами речника, на Сумщині немає значного угрупування росіян, ворог діє невеликими штурмовими групами до п'яти осіб.

"Ці групи також намагаються використовувати квадроцикли, бо їхня задача — це максимально швидко й глибоко просунутися територією України для того, щоб закріпитися, очікувати якогось підкріплення, накопичитися, і, власне, розширювати зону активних бойових дій", — зазначає Демченко.

  • Раніше в Державній прикордонній службі повідомляли, що російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують спроби перетнути кордон у Сумській області. Крім того, ворог намагається мінувати українські території.  
  • Також у Генштабі заявили, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони. Інформація, що  поширюється в соцмережах, щодо просування окупантів углиб Сумської області не відповідає дійсності.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies