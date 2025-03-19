ДПСУ: росіяни намагаються закріпитися біля Новенького та Журавки на Сумщині

Російська армія накопичує сили, щоб закріпитися в районі сіл Новеньке та Журавка Сумської області з метою оточити українські Сили оборони та перерізати логістичні шляхи на Курському напрямку.

Про це в ефірі розповідає речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Протяжність кордону в межах Сумської області на кордоні з Росією — майже 530 км. І найбільше громадян цікавить ситуація по напрямку двох населених пунктів, це — Новеньке та Журавка. Авжеж, за останній період ворог намагається там зробити певні дії для того, щоб розширити зону активних бойових дій вже по території України. І для цього він використовує малі штурмові групи, які намагаються зайти на нашу територію. Скоріш за все, ворог тим самим хоче добитися спроби оточити Сили оборони України, які знаходяться в Курській області, бо фактично напрямок цих населених пунктів — це край тієї території в межах Курщини, де знаходяться українські військові й ведуть свою операцію. Або ж таким чином (ворог прагне - ред.) перерізати логістичні шляхи", — каже Демченко.

Водночас, за словами речника, на Сумщині немає значного угрупування росіян, ворог діє невеликими штурмовими групами до п'яти осіб.

"Ці групи також намагаються використовувати квадроцикли, бо їхня задача — це максимально швидко й глибоко просунутися територією України для того, щоб закріпитися, очікувати якогось підкріплення, накопичитися, і, власне, розширювати зону активних бойових дій", — зазначає Демченко.

Раніше в Державній прикордонній службі повідомляли, що російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують спроби перетнути кордон у Сумській області. Крім того, ворог намагається мінувати українські території.