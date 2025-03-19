Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями

Йдеться про найбільш поширені напрямки, зокрема: вимушене переміщення всередині країни, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, обмеження свободи (полон), примусова праця чи служба.

Починаючи від сьогоднішнього дня, українці матимуть можливість подавати заяви до Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, у шести нових категоріях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з делегацією Реєстру збитків на чолі з її головою Робертом Спано, яка відбулася в Києві.

За словами глави уряду, йдеться про найбільш поширені напрямки, зокрема: вимушене переміщення всередині країни, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, обмеження свободи (полон), примусова праця чи служба.

Шмигаль зазначив, що подати заяви можна буде через застосунок Дія.

«Закликаємо всіх українців подавати заяви до Реєстру, бо кожна така заява – це крок до того, що Росія не залишиться безкарною», – підкреслив прем’єр-міністр.

Окрім того, на зустрічі йшлося про подальші етапи в спільній роботі. Зокрема, за словами глави уряду, в планах старт прийому заяв для юридичних осіб та державних органів, установ, підприємств, які також зазнали суттєвих втрат.

«Ми змусимо Росію заплатити за всі страждання та руйнування. Для цього уряд працює над повною конфіскацією російських заморожених активів. Маємо сильну коаліцію підтримки із понад 50 країн та організацій, які допомагають Україні на цьому шляху», – підкреслив Шмигаль.

Він наголосив, що в зазначеному процесі Міжнародний Реєстр збитків є першим із трьох ключових компонентів. Наступним кроком стане створення Комісії з розгляду заяв, що визначатиме конкретні суми компенсацій для постраждалих. Далі повинен запрацювати Компенсаційний фонд, з якого здійснюватимуться виплати.

Своєю чергою Роберт Спано зазначив, що розширення категорій заяв у Реєстрі є підтвердженням відданості принципам правосуддя та відповідальності.

«Кожна заява підтверджує потребу у репараціях і забезпечує, що голос постраждалих буде почутий», – наголосив голова Ради Реєстру.

Він також додав, що міжнародне право однозначно визначає: страждання, завдані порушеннями, мають бути визнані.