Головне за ніч та ранок середи, 19 березня: удари по лікарнях на Сумщині, атака дронів на Київ та Київщину, 140 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 140 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, відновлення війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив оприлюднену Кремлем та Білим домом інформацію, що у середу буде проведено масштабний обмін полоненими.

Як пише "Укрінформ", глава держави запевнив, що йому було заздалегідь відомо з повідомлень Головного розвідувального управління Міноборони та Служби безпеки України про повернення додому 175 українських захисників.

Зеленський заявив, що "обміни - це прекрасно для України" та нагадав, що звільнення всіх полонених стало б "демонстрацією волі та бажання щодо завершення війни".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 140 російських штурмів.

Найбільше боїв відбулося на Покровському і Торецькому напрямках та на Курщині.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1060 солдатів, 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 1 РСЗВ. Від початку війни втрати російських військ склали близько 898 070 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

О 2:30 год 19 березня 2025 року окупанти атакували, за попередніми даними, 6 безпілотниками, лікарню в м. Краснопілля Сумського району. На той час у закладі перебувало 11 працівників та 49 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Всі вони перебували в укритті, відтак не постраждали.

Приміщення лікарні зазнало значних руйнувань, виникла пожежа, пошкоджено службовий автомобіль.

А близько 22:30 год окупанти атакували безпілотником лікарню у м. Суми. У закладі перебувало 22 співробітників та 147 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Унаслідок атаки відбулося загорання будівлі, на щастя, обійшлося без жертв.

Ворог також обстріляв багатоквартирний двоповерховий будинок у Краснопільській громаді. Загинув 29-річний чоловік, ще троє мешканців будинку отримали поранення.

Як розповіли у ДСНС, у Краснопіллі під час рятувальної операції ворог завдав ще 5 повторних ударів. Частково зруйноване укриття, в якому заблокованими опинилися 22 пацієнти, серед них 7 маломобільних. Завдяки професійним діям надзвичайників усіх вдалося швидко звільнити та перевести в безпечне місце.

На Київщині внаслідок атаки "шахедів" є руйнування та постраждалий. Падіння уламків зафіксовані щонайменше у чотирьох районах.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 19 березня 2025 року росіяни застосували по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія країни відновила бойові дії проти ХАМАСу у Смузі Гази "на повну силу". За його словами, "тепер переговори вестимуться лише під вогнем".

Політик також заявив, що Ізраїль вестиме війну до виконання трьох головних цілей: звільнення усіх заручників, знищення ХАМАСу та досягнення впевненості в тому, що терористи не становлять загрози для країни. Нетаньягу звинуватив палестинців у зриві перемовин щодо продовження перемир'я.

В уряді Ізраїлю стверджують, що перед відновленням бойових дій провели консультації зі Сполученими Штатами.

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