Головне за ніч та ранок середи, 19 березня: удари по лікарнях на Сумщині, атака дронів на Київ та Київщину, 140 боєзіткнень

Президент України Володимир Зеленський підтвердив оприлюднену Кремлем та Білим домом інформацію, що у середу буде проведено масштабний обмін полоненими.
Як пише "Укрінформ", глава держави запевнив, що йому було заздалегідь відомо з повідомлень Головного розвідувального управління Міноборони та Служби безпеки України про повернення додому 175 українських захисників.
Зеленський заявив, що "обміни - це прекрасно для України" та нагадав, що звільнення всіх полонених стало б "демонстрацією волі та бажання щодо завершення війни".
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 140 російських штурмів.
Найбільше боїв відбулося на Покровському і Торецькому напрямках та на Курщині.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1060 солдатів, 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 1 РСЗВ. Від початку війни втрати російських військ склали близько 898 070 солдатів.
Про інші втрати ворога – в новині.
О 2:30 год 19 березня 2025 року окупанти атакували, за попередніми даними, 6 безпілотниками, лікарню в м. Краснопілля Сумського району. На той час у закладі перебувало 11 працівників та 49 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Всі вони перебували в укритті, відтак не постраждали.
Приміщення лікарні зазнало значних руйнувань, виникла пожежа, пошкоджено службовий автомобіль.
А близько 22:30 год окупанти атакували безпілотником лікарню у м. Суми. У закладі перебувало 22 співробітників та 147 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Унаслідок атаки відбулося загорання будівлі, на щастя, обійшлося без жертв.
Ворог також обстріляв багатоквартирний двоповерховий будинок у Краснопільській громаді. Загинув 29-річний чоловік, ще троє мешканців будинку отримали поранення.
Як розповіли у ДСНС, у Краснопіллі під час рятувальної операції ворог завдав ще 5 повторних ударів. Частково зруйноване укриття, в якому заблокованими опинилися 22 пацієнти, серед них 7 маломобільних. Завдяки професійним діям надзвичайників усіх вдалося швидко звільнити та перевести в безпечне місце.
На Київщині внаслідок атаки "шахедів" є руйнування та постраждалий. Падіння уламків зафіксовані щонайменше у чотирьох районах.
Більше інформації – в новині.
У ніч на 19 березня 2025 року росіяни застосували по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Станом на 08.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.
56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Унаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія країни відновила бойові дії проти ХАМАСу у Смузі Гази "на повну силу". За його словами, "тепер переговори вестимуться лише під вогнем".
Політик також заявив, що Ізраїль вестиме війну до виконання трьох головних цілей: звільнення усіх заручників, знищення ХАМАСу та досягнення впевненості в тому, що терористи не становлять загрози для країни. Нетаньягу звинуватив палестинців у зриві перемовин щодо продовження перемир'я.
В уряді Ізраїлю стверджують, що перед відновленням бойових дій провели консультації зі Сполученими Штатами.
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