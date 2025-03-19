У Чернігівській області від російського обстрілу постраждало підприємство

Сьогодні вночі ворог знову атакував безпілотниками цивільні об’єкти на Чернігівщині. Під ударом опинилося підприємство у Корюківському районі області.
Про це розповіли у ОВА.
Зокрема пошкоджено будівлі та сільгосптехніку. Інформація про постраждалих не надходила.
"Ця нічна атака — чергове свідчення, що ворог хоче лише затягнути війну. Потрібен ще більший тиск на росію", – наголосили у ОВА.
- Окупанти вночі запускали по Україні дрони та ракети різних типів: дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА.