У Чернігівській області від російського обстрілу постраждало підприємство

Сьогодні вночі ворог знову атакував безпілотниками цивільні об’єкти на Чернігівщині. Під ударом опинилося підприємство у Корюківському районі області.

Про це розповіли у ОВА.

Зокрема пошкоджено будівлі та сільгосптехніку. Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: Нацполіція Наслідки російського обстрілу

"Ця нічна атака — чергове свідчення, що ворог хоче лише затягнути війну. Потрібен ще більший тиск на росію", – наголосили у ОВА.