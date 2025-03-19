Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
ГоловнаСуспільствоВійна

Воїни ГУР атакували у Криму ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер

Зокрема уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій.

Воїни ГУР атакували у Криму ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер
Одна із уражених цілей у Криму
Фото: Скріншот відео ГУР

Воїни ГУР упродовж декількох днів уразили у Криму ворожі системи ППО, морське судно та гелікоптер.

"Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України", – розповіли у Головному управлінні розвідки МО України. 

Як зазначили розвідники, на опублікованому відео – результати успішної демілітаризації півострова. Зокрема уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС):

  • 48Я6-К1 “Подльот” (2шт);
  • 1Л125”Ніобій-СВ” (2шт);
  • 39Н6 “Каста 2Е2” (3шт);
  • 9С19 “Імбірь”;
  • “Нєбо-СВ”;
  • С-300ВМ;
  • “Нєбо-М”;
  • 59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”;
  • БРЛС “Мис”.

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, а ще три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир “Фьодор Урюпін” та вертоліт Мі-8 російських окупантів.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies