На Сумщині від російських дронів постраждали дві лікарні, є загиблий і поранені (доповнено)

Сьогодні, 19 березня близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні на Сумщині. А перед цим постраждала обласна клінічна лікарня. У області через атаку дронів загинув чоловік.

Про це повідомили у ОВА, облпрокуратурі та в ДСНС.

Фото: Сумська облпрокуратура Наслідки російської атаки

Доповнення. 18 березня 2025 року близько 22:30 год окупанти атакували безпілотником лікарню у м. Суми. У закладі перебувало 22 співробітників та 147 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Унаслідок атаки відбулося загорання будівлі, на щастя, обійшлося без жертв.

Вже о 23:20 ворог обстріляв багатоквартирний двоповерховий будинок у Краснопільській громаді. Загинув 29-річний чоловік, ще троє мешканців будинку отримали поранення.

О 2:30 год 19 березня 2025 року окупанти атакували, за попередніми даними 6 безпілотниками, лікарню в м. Краснопілля Сумського району. На той час у закладі перебувало 11 працівників та 49 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Всі вони перебували в укритті, відтак не постраждали.

Фото: Сумська ОВА наслідки російської атаки

Фото: Сумська ОВА Наслідки російської атаки

Приміщення лікарні зазнало значних руйнувань, виникла пожежа, пошкоджено службовий автомобіль.

За даними ДСНС також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу.

Фото: Сумська облпрокуратура Наслідки російської атаки

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки