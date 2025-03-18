Головне за вівторок, 18 березня: 120 боєзіткнень, ситуація на Сумщині, розмова Трампа з Путіним

Бойові дії на Донеччині, 120 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський у Фінляндії. Яким запам’ятається 1119-й день повномасштабної війни.

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті провів телефонну розмову із Путіним. Вона тривала близько двох годин.

У Кремлі в деталі розмови не вдалися, але повідомили, що незабаром проведуть обмін полоненими з Україною в форматі 175 на 175, зокрема важкопоранених, а також - що вони з Трампом домовилися тримати контакт.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Чверть боєзіткнень з початку доби відбулась на Покровському напрямку. Ще по 21 боєзіткненню – на Торецькому та Курському напрямках.

Детальніше про оперативн

у обстановку станом на вечір 18 березня – в новині.

Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони. Інформація, що поширюється в соцмережах, щодо просування окупантів углиб Сумської області не відповідає дійсності, заявили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння.

Президент Володимир Зеленський у вівторок прибув із офіційним візитом до Фінляндії.

Офіційні переговори будуть присвячені підтримці Фінляндією України та крокам, спрямованим на припинення російської агресії.

Подробиці – в новині.

У Києві під театром і КМДА організували акцію "Молодий без Білоуса", учасники якої закликали розірвати контракт з худкерівником, як це рекомендувала зробити Комісія, що місяць вивчала ситуацію в театрі.

Подробиці – в новині.

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