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Верещук: чоловікам призовного віку за кордоном можуть дозволити ставати на військовий облік дистанційно

Міноборони має внести відповідний проєкт постанови в тижневий строк.

Верещук: чоловікам призовного віку за кордоном можуть дозволити ставати на військовий облік дистанційно
Ірина Верещук
Фото: Facebook/Ірина Верещук

Сьогодні відбулась міжвідомча робоча нарада щодо питань військового обліку громадян України за кордоном.

Про це повідомила заступниця глави ОП Ірина Верещук. 

За результатами зустрічі домовились, що Міноборони в тижневий строк має внести відповідний проєкт постанови.

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За цим проєктом громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК. Зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років.

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