Верещук: чоловікам призовного віку за кордоном можуть дозволити ставати на військовий облік дистанційно

Сьогодні відбулась міжвідомча робоча нарада щодо питань військового обліку громадян України за кордоном.

Про це повідомила заступниця глави ОП Ірина Верещук.

За результатами зустрічі домовились, що Міноборони в тижневий строк має внести відповідний проєкт постанови.

За цим проєктом громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК. Зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років.